快訊

路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

前九月ETF 稅收創高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（14）日公布今年前九月ETF成交金額達7.4兆元，年增1.3倍，已超越歷年全年交易規模。若以證交稅適用稅率估算稅額，今年前九月約徵起49億元證交稅，估全年稅額可望上看60億元，締造新猷。

財政部表示，ETF因具備資訊透明、適合小額投資等特性，進入門檻低，近年交易市場蓬勃發展。上市櫃ETF成交金額自2017年1.3兆元逐年上升至2020年3.3兆元，占整體上市櫃成交值於2019年升抵7.8%高點，2021年因航運題材發酵與科技業受惠疫情紅利，相關類股價量齊揚產生磁吸效應，ETF成交金額回落至2.7兆元，占比也減至2.3%，直到2022年後ETF市場才重回成長。

今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，前九月成交金額已達7.4兆元，較去年同期大增1.3倍，以證交稅適用稅率估算稅額，今年前九月約徵起49億元證交稅，由於ETF稅率僅千分之1，低於一般股票，占整體僅2.2%，全年稅額可望上看60億元。

觀察今年前九月各類ETF交易情形，以投資國內股票的國內成分股型成交金額3.2兆元、占43.1%最高，債券及固定收益型2.6兆元、占34.5%排名大二，分別較去年同期大增1.6倍及2.3倍。

財政部解釋，因今年台股表現亮眼，吸引投資人投入，加以預期美國聯準會將自下半年降息，也使主要標的為美國公債、公司債的債券型ETF買氣高漲。

ETF 證交稅

延伸閱讀

財政部：前10月公益彩券盈餘249億元 挹注地方社福財源

大陸調整房地產相關稅收 分析指有望促進市場循環

估明年4月台股有望站上2萬5千點 永豐金首席經濟學家：現在是買股好時機

高股息「降息中」...00713不受影響？達人「家底豐厚」：10%殖利率是偶爾的甜頭

相關新聞

上市櫃調薪新制 三個注意

《證券交易法》修法後，要求上市櫃公司在章程中訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工加薪，勤業眾信聯合會計師事務所昨（14）...

投資型保單收益 要課稅

財政部台北國稅局表示，個人自2010年元旦起購買的投資型保單，如保單連結的投資標的發生收益，無論是否提領，都應併入「收益...

今年債務還本 衝1,308億元

今年稅收提前達成目標預算數，預估超出預算數（俗稱超徵）約4,000億元。財政部長莊翠雲昨（14）日強調，立法院財委會已通...

遺產稅身障扣除 手足不適用

國稅局審查遺產稅案件時，發現民眾常誤用身心障礙扣除額，提醒必須留意「適用對象」，只限於被繼承人（過世者）的配偶、父母及繼...

前九月ETF 稅收創高

財政部昨（14）日公布今年前九月ETF成交金額達7.4兆元，年增1.3倍，已超越歷年全年交易規模。若以證交稅適用稅率估算...

婆婆給500萬逼媳婦「拋棄遺產」！ 律師曝失算關鍵：錢白給也照樣繼承

婆婆給媳婦500萬要媳婦拋棄老公（婆婆兒子）的遺產繼承權，沒想到被媳婦「反將一軍」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。