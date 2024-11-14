前九月ETF 稅收創高

財政部昨（14）日公布今年前九月ETF成交金額達7.4兆元，年增1.3倍，已超越歷年全年交易規模。若以證交稅適用稅率估算稅額，今年前九月約徵起49億元證交稅，估全年稅額可望上看60億元，締造新猷。

財政部表示，ETF因具備資訊透明、適合小額投資等特性，進入門檻低，近年交易市場蓬勃發展。上市櫃ETF成交金額自2017年1.3兆元逐年上升至2020年3.3兆元，占整體上市櫃成交值於2019年升抵7.8%高點，2021年因航運題材發酵與科技業受惠疫情紅利，相關類股價量齊揚產生磁吸效應，ETF成交金額回落至2.7兆元，占比也減至2.3%，直到2022年後ETF市場才重回成長。

今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，前九月成交金額已達7.4兆元，較去年同期大增1.3倍，以證交稅適用稅率估算稅額，今年前九月約徵起49億元證交稅，由於ETF稅率僅千分之1，低於一般股票，占整體僅2.2%，全年稅額可望上看60億元。

觀察今年前九月各類ETF交易情形，以投資國內股票的國內成分股型成交金額3.2兆元、占43.1%最高，債券及固定收益型2.6兆元、占34.5%排名大二，分別較去年同期大增1.6倍及2.3倍。

財政部解釋，因今年台股表現亮眼，吸引投資人投入，加以預期美國聯準會將自下半年降息，也使主要標的為美國公債、公司債的債券型ETF買氣高漲。