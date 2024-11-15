遺產稅身障扣除 手足不適用

國稅局審查遺產稅案件時，發現民眾常誤用身心障礙扣除額，提醒必須留意「適用對象」，只限於被繼承人（過世者）的配偶、父母及繼承人為直系血親卑親屬，並不包括兄弟姐妹。

國稅局舉例，老陳2024年離世，遺留財產共2,500萬元，他還有配偶阿花與一名成年子女，及另一位已成年、受老陳扶養並領有重度身心障礙手冊的妹妹小美。

阿花申報遺產稅時，從遺產總額中減免稅額1,333萬元、配偶扣除額553萬元、直系血親卑親屬扣除額56萬元、受其扶養的小美扣除額56萬元，以及喪葬費扣除額138萬元。因為阿花認為小美符合重度障礙條件，又再加扣693萬元身障扣除額，因此申報遺產淨額0元。

國稅局解釋，被繼承人配偶、直系血親卑親屬或父母，如果是身心障礙者權益保障法規定的重度以上身心障礙者，或精神衛生法規定的嚴重病人，每人可再加扣693萬元，但小美僅是妹妹，不符合適用身分。

國稅局重新計算，將原本算錯的693萬元的身心障礙扣除額移除，最終核定遺產淨額為364萬元，再乘上遺產稅稅率10%，應納稅額應為36.4萬元。