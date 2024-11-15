今年債務還本 衝1,308億元
今年稅收提前達成目標預算數，預估超出預算數（俗稱超徵）約4,000億元。財政部長莊翠雲昨（14）日強調，立法院財委會已通過主決議，實徵數超過預算數部分，應至少5％用於增加債務還本，也就是年底前至少多還150億元，估計全年債務還本金額將達1,308億元。
今年總預算編列債務還本1,150億元，是自2002年修正公共債務法增訂債務還本下限後，23年來新高。財政部分別在6月6日及6月11日執行債務還本，比預算多還8億元，總計1,158億元。
由於2022年時執行債務還本約1,500億元，為2001年以來新高，若今年再增加還本150億元，全年金額將達1,308億元，將為23年來次高。
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