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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

投資型保單收益 要課稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部台北國稅局表示，個人自2010年元旦起購買的投資型保單，如保單連結的投資標的發生收益，無論是否提領，都應併入「收益發生年度」所得額申報納稅，並依其收益來源分成境內或海外所得，申報課稅。

財政部曾在2009年底發布解釋令，說明投資型保單收益課稅方式，個人投資型保險契約的收益發生年度，是指契約所連結投資標的或專設帳簿資產運用標的獲配收益的年度。

台北國稅局解釋，所謂的獲配收益年度，就是保險人將投資收益計算分配到「要保人投資帳戶日」所屬年度，當投資帳戶價值因獲配投資收益導致金額增加時，代表收益已發生。

另外若購買投資型保單是連結境外投資標的，這筆投資收益就屬於海外所得，應按《所得基本稅額條例》規定申報繳納最低稅負。

國稅局舉例，阿龍申報2021年綜所稅，沒有納入自己與配偶購買的投資型保單獲配收益，經查，發現阿龍與配偶分別有海外所得1,200萬元及190萬元，合計1,390萬元，加計綜合所得淨額、扣除當年的最低稅負免稅額670萬元後，按20％稅率計算最低稅負，核定應補稅額。

不過阿龍不服國稅局查核結果，申請復查，主張這張保單是海外所得並未匯入銀行帳戶，依收付實現原則，該所得尚未實現，但國稅局認為，既然投資收益已分配到申請人及配偶的投資帳戶，要保人對該筆收益可自由處分運用，無論是否經提領，均屬已實現所得，駁回其復查申請。

保單 國稅局

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