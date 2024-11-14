婆婆給500萬逼媳婦「拋棄遺產」！ 律師曝失算關鍵：錢白給也照樣繼承

婆婆給媳婦500萬要媳婦拋棄老公（婆婆兒子）的遺產繼承權，沒想到被媳婦「反將一軍」！

有一個很驚人的遺產繼承案件：公公因病過世，留下億萬遺產，而婆婆則要求他們的兩個兒子拋棄繼承，讓婆婆自己能夠單獨繼承公公的全部遺產。

兩個兒子中給外人的婆婆，也強勢要求媳婦（大兒子的老婆）拋棄對大兒子的繼承權，並給媳婦500萬元要求搬家，給媳婦3天考慮。

媳婦原本想要爭取自己的權利，此時竟然，大兒子已婚無子、小兒子則未婚，但是意外來得卻比計畫快，公公過世沒多久，大兒子就發生車禍離開了人世。

在小兒子辦妥拋棄繼承後，不希望財產流給外人的婆婆，也強勢要求媳婦（大兒子的老婆）拋棄對大兒子的繼承權，並給媳婦500萬元要求搬家，給媳婦3天考慮。

於是媳婦跟婆婆說她同意辦理拋棄繼承，並具狀向法院呈報，拿了婆婆500萬就搬家離開了。

媳婦等到孩子生下來，辦理戶籍妥當後，就主張丈夫遺產應該「全部」由這剛出生的遺腹子繼承，因為這個孩子才是第一順位繼承人，婆婆是第二順位繼承人。

在第一順位繼承人存在的狀況下，婆婆是第二順位繼承人並不能繼承遺產，有了孩子的媳婦，因此在遺產繼承上完全卡位成功。

媳婦是怎麼「反敗為勝」的呢？這個故事從法律上來看：

原本依照法律的規定，公公所遺留的億萬遺產（不計算婆婆夫妻剩餘財產分配及遺產稅的情況下），由婆婆、大兒子和小兒子平均繼承，每人各繼承1/3遺產的權利。

但故事中的小兒子已拋棄繼承，所以公公的遺產會由婆婆及大兒子繼承，每人得到1/2。

婆婆不知道媳婦懷孕，以為大兒子過世後，繼承人是婆婆自己以及媳婦兩個人，其中，大兒子繼承公公1/2遺產的部分，將由媳婦繼承公公1/4的遺產（換句話說，婆婆只拿到公公3/4的遺產），婆婆以為媳婦拋棄繼承後，婆婆自己可以保有公公全部的遺產。

沒想到媳婦懷有身孕，只要小孩順利出生，大兒子的繼承人就產生重大轉變，由媳婦與遺腹子繼承大兒子全部的遺產。

由於媳婦已經拋棄繼承，所以大兒子的全部遺產就由這個遺腹子繼承，公公1/2的遺產將由遺腹子繼承，並不是由婆婆繼承。

公公與大兒子過世，婆婆給了500萬要媳婦拋棄繼承與離開，固然有她感情層面的堅持，也等同把媳婦趕離這個家，相信媳婦也會感覺受到壓迫，這樣疏離的關係，恐怕媳婦也不願讓婆婆與孫子見面。

但從另外層面來說，婆婆並不知道有孫子的存在，況且婆婆未來的遺產，孫子（遺腹子）也有權繼承，過去的誤會，媳婦與孫子（遺腹子）並沒有虧損，反而還額外拿到500萬元的現金。算不算是另一種「因禍得福」？

人算不如天算，凡事順其自然，不強求反而能維繫全家人得來不易的情感。

如果每個人能夠在生前做好財產規劃，立好遺囑，告知家人們自己的心意，按著大家的需要做好妥當的分配，也許可以少了算計，多了溫暖。

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