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稅收超徵 今年不再發現金

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

今年稅收提前達成目標預算數，預估超出預算數約四千億元。財政部長莊翠雲昨表示，稅課收入執行良好將優先用來減少舉債、增加債務還本，「不會再普發」，今年已還了一一五八億元，除總預算一千一百五十億元，預計十二月再還債。

立法院財政委員會昨審查「貨物稅條例」修正草案。財政部公布今年前十月稅收實徵淨額三兆二千九百五十一億元，預估今年將超徵四千億元，引發立委關心稅務預估情況，以及是否有機會再度普發現金。

莊翠雲表示，今年稅課收入執行良好，「十二月還會再多還債」。至於是否會再普發全民六千？莊翠雲肯定回答：確定沒辦法。

立法院 財政部 貨物稅

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