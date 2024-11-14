財長：超徵稅收不普發現金 將用來減少舉債、增加債務還本

今年稅收預估將超出預算數（俗稱超徵）約4,000億元。財政部長莊翠雲昨（13）日明確表態，稅收執行良好將優先用來減少舉債、增加債務還本，不會再普發現金，今年已還債1,158億元，預計12月會再加碼還債。

立法院財政委員會昨日審查《貨物稅條例》修正草案，莊翠雲出席備詢，許多立委關注，今年稅收將超徵4,000億元，政府計劃如何運用？

莊翠雲表示，今年稅課收入執行良好，原本總預算舉債1,267億元就沒有舉借，原訂今年還債1,150億元，已在今年6月還款1,158億元，即多還8億元，她更預告「12月還會再多還債」。至於是否會再全民普發6,000元？莊翠雲表示，「確定」沒有辦法。

近年稅收超徵情形及用途

根據財政部統計，今年前十月稅收實徵3兆2,951億元，初估今年將超徵4,000億元，再度大規模超出預算數。

觀察往年情況，2022年超徵5,237億元為歷史新高，當年的超徵稅收，後來用於普發現金，也用於疫後振興、並撥補台電財務、勞保；2021年超徵4,327億元，僅次於2022年，主要用於還債、減債；2023年超徵3,860億元，則部分用於撥補台電、勞保等。

另外，不少立委關注，稅收實收數連年超過預估數，財政部預估失準，如何改善？

民進黨立委吳秉叡指出，稅收預算失準問題已討論多年，財政部編列明年預算時，雖已大幅調升稅收預算數，但今年實收數已與明年預算數幾乎相同，根據10月企業公布財報，許多上市櫃營收已突破兆元，再加上稅收遞延效果，明年度稅收超出預算數一定很多，他要求財政部明年編列2026年歲入預算時，拉高對經濟成長的預估，希望更貼近實徵數。

國民黨立委李彥秀認為，過去已連三年超徵，財政部為此成立專家小組會議，但從結果來看，成效不彰。

對此莊翠雲解釋，確實已成立專家小組、精進稅收預估，但去年編列今年證交稅預算時，編列基礎是以日均量3,500億元來編，目前實際日均量上升至5,000億元，台股波動較大，較難以預估。

觀察近年稅收概況，除2020年因疫情曾經出現稅收短徵，2021年至2023年皆為超徵，且超徵規模至少3,000億元以上。