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營所稅暫繳 12月2日前須補交

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局表示，企業應於9月底前辦理營所稅暫繳，針對未繳或短繳案件，國稅局已發單開徵，應在11月16日至12月2日間繳清稅款，否則將可能負擔滯納金及利息。

國稅局表示，2024年營利事業所得稅暫繳申報期間，從9月1日起至9月30日止，營利事業須依所得稅法規定，自行計算並繳納暫繳稅額，填寫完申報書向稽徵機關辦理申報。

國稅局指出，營利事業若未在時限內繳納稅額，也沒有在10月31日前按日加計利息自行補繳，將會按2023年結算申報營所稅應納稅額的二分之一核算暫繳稅額，並就未繳或短繳稅額依今年度的郵政儲金一年期定期儲金固定利率1.6％，加計一個月利息，一併發單通知該營利事業繳納。

國稅局說，未辦理暫繳及短繳案件，繳納期間為11月16日至11月30日，因30日遇例假日，延至12月2日。

國稅局 所得稅 營所稅

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