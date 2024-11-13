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土地無償供政府使用 免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台南市財稅局表示，民眾將閒置的私有空地無償提供政府機關、公立學校及軍事機關、部隊、學校使用，在使用期間以內，可享有全免地價稅優惠。

地價稅為持有稅，無論是否買賣，只要每年8月31日當天，在土地登記簿上為土地所有權人，就是地價稅的納稅義務人，每年11月就必須繳交當年地價稅，按累進稅率課徵，稅率自千分之10至千分之55不等。

財稅局表示，曾有民眾在台南市區有塊空地，長久以來都沒有使用，每年卻都要繳納高額地價稅，對此感到相當困擾，財稅局對此回應，將空地提供政府機關使用者，無償使用期間免徵地價稅。

財稅局補充，有些民眾也會將名下未使用空地，無償提供給所轄的區公所開闢供公眾使用，經區公所評估符合需求性、公益性等條件後，由區公所與土地所有權人簽訂「認養維護管理契約」，認養期間該筆土地的地價稅也能全免。

地價稅 認養

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