利息、違約金收入 課綜所稅

財政部北區國稅局表示，民眾借錢給別人，對方以不動產設定抵押權作為擔保，當欠債人欠錢不還，借款人可向法院申請強制拍賣不動產，除本金不須課所得稅，其他屬「利息」、「違約金」都應併入取得年度各類所得，報繳個人綜所稅。

北區國稅局舉例說明，小美2016年將2,500萬元借給阿花，阿花以名下不動產向地政機關申請抵押權，雙方簽訂契約罰款，若債務到期未清償，阿花應按日支付違約金，未另外約定遲延利息。

待約定還款期限一到，阿花果真無法如期還錢，小美便向法院聲請強制執行，拍賣阿花設定抵押權的不動產。

國稅局發現，小美2022年獲分配金額為5,200萬元，扣除原本借出的本金2,500萬元後，獲得的違約金達2,700萬元，認定應屬2022年其他所得，但小美在辦理綜所稅申報時，漏掉這筆所得，因此須補稅並處罰。

國稅局表示，債權人因法院執行債務人財產所獲分配的金額，是按雙方約定給付項目及法院判決裁定，實務上常見債權人獲分配清償債務的種類包括「本金」、「利息」及「違約金」，依民法所定的抵充順序，應先抵充利息，再來抵充本金，最後再抵充違約金；當未約定利息或法院未裁定給付利息，則先抵充本金，剩餘部分全歸屬違約金。

國稅局解釋，除了本金不課所得稅，利息及違約金分別屬於稅法中的利息所得及其他所得，借款人應併計分配取得年度的各類所得，報繳個人綜所稅。

國稅局提醒，納稅人如因一時疏忽漏報違約金，應自動向戶籍所在地國稅局辦理補報，並補繳應納稅額及加計利息，才可免罰。