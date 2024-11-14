零售業個資維護 擴大納管

經濟部昨（13）日宣布擴大納管零售業個資維護管理，擴及專責特定商品之零售業，包括連鎖服飾、文具書店、鞋類、電器、資訊等資本額1,000萬元以上者，也須在緩衝期六個月內訂定個資安全維護計畫，若未依規定辦理或改善，最重可罰1,500萬元。

經濟部上述修正影響所及，包括如連鎖服飾店NET、UNIQLO、全國電子等專賣店，約有6,800多家業者將在這一波被納管。

經部擴大納管零售業個資維護

經濟部先前訂定「零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」，原本僅要求大型百貨等綜合零售業者，必須依規定提出個資安全維護計畫，當時約690家被納管，如今擴大範圍，新納入約6,800家業者。

經濟部昨日修正發布規定後，已擴大適用至大型專責特定商品之零售業，三日後生效，業者須在2025年5月12日前完成個資安全維護計畫，違者將開罰。

商業發展署官員說明，此次發布修正案擴大至專責特定商品的零售業，包括布疋服飾、家庭器具及用品、文教育樂用品、資訊及通訊設備、家電用品、汽機車零組件用品等資本額1,000萬元以上、且有招募會員或可取得交易對象個資的零售業，這次同樣給予六個月緩衝期，須訂定個人資料檔案安全維護計畫。

六個月後經濟部將主動查核，若業者提不出個資安全維護計畫或違反安全維護管理辦法，可處2萬至200萬元罰鍰，若限期未改善或情節重大，將處15萬元至1,500萬元罰鍰；屆期未改正者，採按次處罰。

商業發展署官員表示，另受其他中央目的事業主管機關主管、經特許、許可或受專門管理法令規範，或僅以網路方式經營、由網路零售拓展實體通路，如中藥零售業、化妝品零售業、西藥零售業、多層次傳銷業、農業販賣業、醫療器材零售業等，則應適用其目的事業主管機關訂定之個資安維辦法，不適用經濟部這項辦法。