財政部：國寶茶11月1日起免關稅 減稅利益1年約500萬元

為符合國際稅則分類規範，財政部今天表示，11月1日起國寶茶（博士茶）更改歸列稅則，適用關稅稅率由16%，降至免稅，估算1年關稅減稅利益約新台幣500萬元，營業稅減稅利益則約20多萬元。

財政部關務署副署長陳世鋒今天在例行記者會表示，為符世界關務組織（WCO）稅則分類意旨，並減少徵納雙方爭議，財政部核釋國寶茶（博士茶）（學名：Aspalathus linearis，英文貨名Rooibos Tea），歸列稅則號別第1211.90.91號「其他藥用植物及植物之一部分（包括種子及果實），新鮮、冷藏、冷凍或乾燥，不論是否已切割壓碎或製粉」，關稅稅率免稅，並自11月1日生效。

陳世鋒指出，國寶茶（博士茶）原本歸列稅則號別是第1212.99.90號「其他果實核與子仁及其他植物產品，主要供人類食用者」，適用第1欄關稅稅率16%。

陳世鋒說，關務署後續依WCO相關委員會第71次會議分類意見彙編稅則分類意旨，依其藥用特性，更改歸列稅則，適用關稅稅率免稅，以符合國際稅則分類規範；業者進口時應正確申報稅則，以加速貨物通關。

根據關務署統計，民國110年至112年，台灣1年進口的國寶茶（博士茶）數量落在7.9萬至11.5萬公斤不等，1年完稅價格介於3000萬至3400萬元之間，以此估計，關稅稅率免稅後，1年關稅減稅利益約500萬元，由於營業稅稅基包含關稅稅額，因此連帶會有營業稅減稅利益，1年約20多萬元。