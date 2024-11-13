今年前十月售屋獲利稅收驚人 新北市、台中市百億入袋

據財政部資料，今年前十月全國個人房地合一稅收達565.99億元，較去年同期增加84.8%；觀察各縣市表現，六都以新北市大增逾一倍最多，六都以外則以澎湖縣、嘉義縣年增幅最驚人，各達187.5%、136.9%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全國受制於央行第七波管制而買氣收斂，惟仍少見屋主降價，現階段若能找到下家轉手者，多能以獲利出場，致使全國房地合一稅收仍呈漲幅。

據財政部統計，10月全國個人房地合一稅收達64.52億元，與去年同期相比漲幅雖達52.6%，惟年增幅為今年各月最低；至於單月房地合一稅收王，由新北市拿下，該市10月個人房地合一稅收達15.05億元，與去年同期相比成長136.7%。

另外，1~10月全國個人房地合一稅收共達565.99億元，對比歷年同期表現，今年全國個人房地合一稅收預計將破歷史新高；其中，新北市、台中市表現最驚人，僅花10個月時間即破百億元大關。

賴志昶分析，自9月央行推出第七波信用管制措施以來，市場明顯趨冷，惟買方雖期待房價盤整，但不少屋主對價格頗有堅持，整體市場進入觀望階段，致使單月房地合一稅收漲幅限縮；至於新北市與台中市近年來重劃區議題濃厚，上半年受惠於新青安貸款帶動，區域又多低總價熱門物件，轉手易有獲利空間，致使兩地今年長期占據房地合一稅收王寶座。

值得注意的是，嘉義縣、澎湖縣不管是前十月或10月單月數據，個人房地合一稅收漲幅都是全國最高。

賴志昶認為，自今年傳出半導體產業將進駐太保以來，周邊機能發展醞釀已久的嘉義高鐵站周邊，吸引頗多品牌開發商推案，新案推陳出新情況之下，加上過往區域房價基期較低，屋主轉手易有獲利，讓區域房地合一稅收大漲。

至於澎湖縣，賴志昶表示，本身可開發地段侷限於馬公市周邊，物以稀為貴之下，土地取得成本高昂，加上離島還有缺工少料等問題，令區域預售價格居高難下，民眾若於近期脫手，價位自然隨馨案走勢起漲不少。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，觀察10月房市買氣下修，惟房價仍是鐵板一塊，任由政府、央行相繼打房仍紋風不動，在此情況下，央行12月續推信用管制措施機會正持續上升。