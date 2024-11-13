公公併前分支機構先整併 莊翠雲：有必要盤點

立委郭國文13日質詢時問及公公併議題，財政部長莊翠雲強調，針對行庫布點部分的效益有必要全面盤點調整。但公公併或與其旗下子公司是否合併，則是要考量是否有綜效、工會立場，也要考量包括股東、員工、客戶和整體國家利益。

立法院財政委員會13日審查審查「貨物稅條例」修正草案與114年度財政部相關預算案。立委郭國文表示，全國現在超商大約有1萬多家，但是國內將近6,000多家銀行與相關分支機構。

他說，以前分支機構1家就有1億元，現在還有這樣的價值嗎？大部分民眾跟銀行往來大多數是存錢、領錢，台灣有需要這麼多實體分支機構嗎？認為應先推動公公併與其子公司、或分支機構整併。

對於分支機構整併，莊翠雲表示，如果是正確的方向，應該加大推廣。至於未來是否推動公公併、對於財政部應該要表態。莊翠雲表示，要看是否有綜效、也應該要尊重工會的立場，除了考量員工、還要考量客戶以及國家整體利益。