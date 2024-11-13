中國大陸推統一市場 資誠籲台商把握「跨區遷移」契機

隨著地緣政治和市場競爭加劇，台商在中國大陸的經營策略須不斷調整與優化。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅建議，台商應善用跨區遷移，找到更適合業務發展的地區，降低成本、提高效率，實現供應鏈的優化。

自從中國國家主席習近平提出構建全國統一大市場的概念後，陸續出現許多破除地方保護和市場分割的政策，包括《關於優化若干稅收徵管服務事項的通知》與《關於進一步便利納稅人跨區遷移服務全國統一大市場建設的通知》等新政策。

面臨市場競爭激烈，徐丞毅指出，台商可善用跨區遷移策略，因為尚未彌補的虧損及未抵扣的增值稅可在遷入地繼續使用，且無需因調整供應鏈而進行架構重組，如新設或解散清算公司，亦可遷移至租稅效率或財政扶持地區，這些地區可能提供辦稅便捷、稅負確定性高、稅務稽查合理等優勢，或提供總部扶持、土地獎勵、財政補貼等支持。

新政策進一步優化跨區遷移的作業程序。徐丞毅表示，企業不需辦理註銷稅務登記即可直接辦理跨省遷移，節省時間成本和降低手續繁瑣程度；亦不需重新辦理一般納稅人登記，企業在新地區可無縫接軌運營。

徐丞毅分析，且納稅人基礎登記、財務會計制度備案、辦稅人員實名採集、增值稅一般納稅人登記等涉稅信息均可繼續使用，使得稅務管理更加便捷。

徐丞毅補充，遷入地主管稅務機關應在接收到納稅人信息後的一個工作日內完成相關稅務手續，企業在遷移當期應履行納稅申報義務，報告存款帳戶，並簽訂稅局、企業與銀行三方劃繳協議，以確保稅務事項順利辦理。

不過，企業在跨區遷移過程中也可能面臨一些限制，徐丞毅提醒，若企業擁有工廠且規劃跨區遷移，則原址需設立分公司以承接當前業務，且未繳銷發票、未結清稅款或處於稅務檢查狀態的企業，將無法順利辦理跨區遷移。

實施跨區遷移時，台商需做好充分準備和計劃，徐丞毅建議，首先，企業應進行詳細的市場調查和風險評估，了解目標城市的經濟環境、政策支持、基礎設施等情況；其次，確保當前沒有未結稅務事項以及完成稅務自查；最後，台商應與當地政府和相關部門充分溝通，確保遷移過程中的政策支持和服務保障，才能在全國統一大市場背景下，掌握業務發展空間和機會。