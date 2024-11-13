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今年稅收 估超徵4千億元
財政部昨公布今年前十月全國稅收三兆二九五一億元，年增百分之九，全年預算目標提前達陣。財部預估今年總稅收可望超過預算數（超徵）四千億元，超徵金額為歷年第三高。
財政部統計，十月全國稅收三四九八億元，年增百分之五十點九，以營所稅、綜所稅、證交稅增加較多；累計前十月稅收與去年同期相比，則以證交稅、綜所稅、營業稅和營所稅增加較多。
此外，央行祭出第七波房市管制措施持續發酵。財政部統計處表示，十月契稅實徵十五億元，剔除農曆二月的春節因素，較去年同期衰退百分之四點二。
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