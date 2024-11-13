打炒房 房市三稅成長趨緩

央行祭出第七波房市管制措施持續發酵，與房市景氣連動的三項稅目成長趨緩，10月個人房地合一稅年增52.6%，為今年以來最低；10月契稅、土增稅實徵淨額在排除春節因素後，同寫今年最低水準。

財政部統計處專委梁冠璇表示，隨著央行信用管制發酵，民眾購屋需求趨保守，10月六都建物移轉棟數月減13％，連三月呈現月減，且較去年同期也是負成長。

梁冠璇指出，10月契稅入帳15億元，是今年剔除春節月份後最低規模，年減4.2%，結束連七月雙位數成長，由紅翻黑。衰退較多縣市包括新北市、新竹縣、台南市；累積前十月契稅徵收159億元，雖仍是歷年同期新高，不過年增幅已慢慢縮小。

土增稅部分，梁冠璇指出，雖住宅買氣轉淡，但企業擴廠需求及商業購地效應仍存在，10月土增稅實徵70億元，年增22.1％，以台中、新北、高雄增幅較大。