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售貨外交官 開零稅率發票

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

對於享有外交官待遇的人員，例如駐我國使館官員，外交部可核發免徵營業稅證明卡。財政部高雄國稅局表示，業者在銷售貨物或勞務給這類人員時，雖免徵營業稅，仍應開立零稅率統一發票，交給買受人。

高雄國稅局表示，免稅卡是基於對等互惠原則，由我國與他國就派駐享有外交官待遇人員，雙方同意給予免稅待遇。

營業人銷售貨物或勞務給持有免稅卡的駐台外交機構或其人員時，應以應稅貨物或勞務的定價扣除營業稅後的金額收款。

例如，銷售應稅貨物定價1,050元，應扣除內含營業稅50元，以1,000元為銷售額，開立發票勾選零稅率，並於「買受人名稱」欄位載明「駐台外交機構或其人員名稱」，且於「憑證備註」欄位載明免稅卡上免稅證號，由買受人於憑證上簽名。

免稅 國稅局 營業稅

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