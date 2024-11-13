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年度中過世 仍須報綜所稅
財政部高雄國稅局提醒，家人若在年度中過世，配偶或繼承人除申報遺產稅外，也別忘申報其綜所稅，若無法查到所得資料，則必須到各地國稅局查詢後辦理申報。
國稅局提醒，依所得稅法規定，死者若遺有配偶，應由配偶在隔年5月報稅季合併辦理結算申報，只有當所得低於死亡年度的免稅額與扣除額時，才可免予申報。
國稅局指出，若配偶無法以自然人憑證或健保卡，查到死亡配偶的所得資料，必須持身分證正本及死亡配偶的除戶戶籍資料或死亡證明書，至各地區國稅局查詢，並合併辦理申報。
國稅局提醒，納稅人辦理綜所稅結算申報時，透過電子結算申報繳稅系統及國稅局臨櫃查詢所得及扣除額資料，僅供申報時參考，如有其他來源的所得及扣除額，仍應依法一併辦理申報，以免因漏報所得而受罰。
如果死者沒有配偶該由誰來申報？國稅局說，所得稅申報就由遺囑執行人、繼承人或遺產管理人負責。
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