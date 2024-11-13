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今年稅收估超徵4,000億元 關稅、營所稅等14項稅額寫新高

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部12日公布前十月總稅收逾3.2兆元，年增9％，提前達成今年預算數，預估全年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵）4,000億元。 圖／聯合報系資料照片
財政部12日公布前十月總稅收逾3.2兆元，年增9％，提前達成今年預算數，預估全年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵）4,000億元。 圖／聯合報系資料照片

財政部昨（12）日公布前十月總稅收逾3.2兆元，年增9％，提前達成今年預算數，預估全年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵）4,000億元。稅收豐收的大功臣是證交稅、所得稅，其中證交稅已連18月雙位數正成長。

至於今年超徵稅收是否有機會達歷史高點？財政部表示，仍要視最終數字才能判斷。

不過觀察往年，2022年超徵5,237億元為歷史新高；2021年超徵4,327億元為歷年次高，今年超徵規模在4,000億元上下，保守估計可望挑戰次高紀錄。

財政部統計，累計前十月稅收創同期新高者，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、房屋稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅、總稅收，共14項新高。

主要稅收最新統計
主要稅收最新統計

財政部統計，10月總稅收3,498億元，年增50.9％，以營所稅增加1,020億元、綜所稅增加64億元、證交稅增加62億元較多；累計前十月稅收與去年同期比較，則是以證交稅增加822億元、綜所稅增加637億元、營業稅增加448億元、營所稅增加428億元較多。

證交稅部分，財政部統計處專委梁冠璇表示，台股容易受國內外政經情勢影響波動，10月因美國大選影響，加上輝達晶片設計瑕疵問題等，導致股市觀望氣氛濃厚。

不過梁冠璇也說，美國整體經濟仍屬穩健，且市場預期中國大陸刺激經濟措施即將發酵，加上台積電法說會釋出大利多等因素，帶動10月股票平均每日成交值達4,311億元、年增38.3％。

據統計，10月證交稅實徵213億元，是歷年同月新高，年增40.6%，為連18個月雙位數正成長。

1至10月證交稅實徵2,420億元，也是歷年同期的新高，超出全年預算目標334億元。

證交稅 財政部

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