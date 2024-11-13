獨資合夥商家漏稅 雙重處罰

財政部高雄國稅局表示，獨資、合夥組織的營利事業，依規定無須計算繳納營所稅，而是列為獨資資本主、合夥人的營利所得，併入個人綜所稅申報。如出現短漏報所得，除個人綜所稅需補稅、處罰外，另也要依營所稅率及裁罰倍數計算金額加以處罰。

高雄國稅局表示，為簡化稅政及符合國際趨勢，自2018年起，獨資、合夥組織的營利事業，應依《所得稅法》第71條第1項規定辦理結算申報，此時無須計算及繳納營所稅，其營利事業所得額，由獨資資本主或合夥組織合夥人列為營利所得，併入其個人綜所稅申報，如出現短漏報所得額，除了個人綜所稅應補稅及處罰外，另將依所得稅法第110條第4項規定處罰。

舉例來說，甲獨資商號2022年營所稅結算申報，列報全年課稅所得額200萬元，後經國稅局查獲漏報所得額100萬元，該商號資本主除因綜所稅漏報營利所得100萬元，遭到補稅及處罰外，該商號雖無需補繳應納營所稅，但仍應就國稅局核定短漏報的所得額100萬元，按當年度適用的營所稅率20%計算出金額20萬元，處二倍以下的罰鍰。

國稅局提醒獨資、合夥商號在申報期限內，依規定正確申報計算所得額，若因疏失而有短漏報課稅所得額，依稅捐稽徵法規定，凡屬未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，自動補報補繳所漏稅額及加計利息，免予處罰。