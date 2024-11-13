公設地全額抵遺產稅 兩樣態

財政部台北國稅局表示，遺產稅應納稅額在30萬元以上，納稅人繳納現金確有困難時，可申請以遺產中公共設施保留地抵繳遺產稅。但公設保留地可全額抵繳或按限額計算，須視被繼承人取得日期及原因等情形而定。

公共設施保留地指的是，各級政府依都市計畫指定部分地區土地，以備未來作為道路、公園、綠地、學校、醫療衛生機構、上下水道等用地，政府會預先核定公布徵收的範圍，並禁止土地所有權人妨礙徵收的使用。

公共設施保留地抵稅注意事項

台北國稅局表示，若要以遺產中的公設保留地來抵繳遺產稅，應留意抵繳方式。

國稅局解釋，只有兩種情況可以全額抵繳，第一，公設保留地在劃設前已是被繼承人（過世者）所有；第二，劃設後因繼承移轉給過世者所有，且於劃設後到該次移轉前，都未以繼承以外的原因移轉。

除上述兩種情形外，其他狀況都屬於限額抵繳，計算公式是先把抵繳的公設保留地財產價值，占全部遺產總額比例計算出來，再乘以應納遺產稅總額，即可算出可抵繳稅額。

國稅局舉例，老陳1月過世，國稅局核定遺產總額為6,000萬元，應納稅額150萬元，並未留下現金或存款，也沒有在死亡前兩年贈與繼承人現金或存款，因遺產稅額超過30萬，繼承人即可申請公設保留地抵繳遺產稅。

國稅局指出，若這筆土地是老陳父親1956年買賣取得、1963年被劃設為公共設施保留地，代表是在劃設前取得該土地，雖然老陳直到1991年才從父親手中繼承而來，屬於劃設後繼承取得，仍可全額抵繳遺產稅150萬元。

但若老陳是在1991年買賣登記取得土地，屬於土地劃設為公設保留地後，才以繼承以外原因取得，可抵繳稅額上限，是用土地核定價值4,000萬元除以遺產總額6,000萬元，再乘上應繳稅額150萬元，最終得出100萬元可抵繳。

國稅局提醒，若納稅人申請實物抵繳時，無法取得全體繼承人同意，可依遺贈稅法規定，由繼承人之人數過半數及其應繼分合計過半數，或繼承人應繼分合計超過三分之二同意，在納稅期限內提出申請，以免因逾期遭加徵滯納金及滯納利息。