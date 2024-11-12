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前十月總稅收逾3.2兆元 財政部估全年超徵4千億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部公布上月稅收。圖／聯合報系資料照片
財政部公布上月稅收。圖／聯合報系資料照片

財政部12日公布前十月總稅收逾3.2兆元，年增9％，提前達成全年預算數，預估全年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵）4,000億元，其中中央部分約3,000億元、地方約1,000億元。

統計處表示，10月實徵實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加1,020億元、綜合所得稅增加64億元、證券交易稅增加62億元較多。

其中證交稅10月實徵淨額213億元，年增40.6%，連18紅。

所得稅 證交稅 財政部

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