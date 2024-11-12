快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

台船承造關務署100噸級巡緝艇2艘 今舉行開工典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船今日為關務署下訂的2艘100噸級巡緝艇舉行開工祈福典禮。照片／台船提供
台船今日為關務署下訂的2艘100噸級巡緝艇舉行開工祈福典禮。照片／台船提供

台船（2208）承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，12日上午10時在台船高雄廠，由台船顏聰輝副總經理及財政部關務署陳世鋒副署長共同主持開工祈福典禮，預祝建案順利圓滿完成。

台船指出，「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫」108年奉行政院核定，台船公司於112年5月完成第4艘100噸級巡緝艇交付。惟該計畫僅汰換部分船艇，為提升海上巡緝量能，關務署遂於111年5月續奉行政院核定「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」規劃新造船艇，其中100噸級巡緝艇2艘113年6月由台船公司得標，並於今日舉行開工典禮。

本型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，可提升海關同仁海上執法機動性，良好的船艇性能更為海上查緝一大助力。

本案交船後有2年保固保養工作，2年期滿後，船廠需執行後續6年年度定期保養，為後續執行造修合一奠定良好基礎，台船公司將整合現有企業管理資訊系統提供優良的服務，以期使卓越性能的新型巡緝艇儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產安全。

台船 海關 財政部

延伸閱讀

中油「安運輪」今命名 預計年底投入環島運輸任務

國營事業換人連自家立委都看不下去 郭智輝：深刻檢討

郁方也是「劉太太」 昔過海關遇困難「劉德華救星般出現」：紳士品格是最大教養！

台船「浩克輪」明早拖救野柳鈺洲啟航輪 地方憂若沉船恐漏油

相關新聞

房產傳承方式多 二婚媽「這樣做」多繳30萬稅金

父母親把名下不動產所有權移轉給兒女，常用方式有買賣、贈與、繼承等，方式不同，必須繳納的稅金也不同。新北 一位「二婚媽」因...

川普2.0 牽動台商稅務布局

川普2.0時代來了，美國共和黨總統當選人川普重返白宮，專家認為，川普將延續上一任期的減稅政策，包括降低公司稅率、對進口商...

累虧未補 不得捐政治獻金

企業對政黨、政治團體及擬參選人捐贈的政治獻金，可在申報所得稅時，作為當年度費用或損失。財政部高雄國稅局昨（11）日提醒，...

日租套房 課營業用房屋稅

進入後疫情時代，觀光旅遊轉趨熱絡，台中市地方稅務局提醒，以日或周計價，供短期住宿服務的房屋，無論自有或承租，皆應按營業用...

子女成年 可設地價稅籍

地價稅適用自住優惠的土地僅限一處，不過基隆市稅務局表示，民眾子女若滿18歲，可獨立設籍，同樣可適用地價稅自用住宅稅率，如...

新聞中的法律／金融業務 釐清適用營業稅率

財政部長莊翠雲表態，未規劃調整金融業營業稅率。在營業稅率維持不變下，共分為1％、2％、5％三種稅率，提醒業者經營各項金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。