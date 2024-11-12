子女成年 可設地價稅籍

地價稅適用自住優惠的土地僅限一處，不過基隆市稅務局表示，民眾子女若滿18歲，可獨立設籍，同樣可適用地價稅自用住宅稅率，如此一來將不受一處限制。

依《土地稅法》規定，自用住宅用地指土地所有權人或配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記，且無出租或供營業使用。依規定，土地所有權人或配偶、直系親屬必須是地上房屋所有權人，且都市土地面積限3公畝、非都市土地面積限7公畝。

另外，要適用地價稅自住稅率的關鍵是，土地所有權人與其配偶及「未成年」受扶養親屬，以一處為限，稅務局表示，當子女已經成年，即可獨立設立地價稅籍，獨立適用自住稅率。

稅務局提醒，依照相關規定，土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，以一處為限，若土地所有權人第二處以上房屋有滿18歲子女設籍，且符合其他自用住宅用地要件，在地價稅開徵40日前提出申請，審核通過後就能自當年度適用該優惠稅率，對於房產較多的家庭較為有利。