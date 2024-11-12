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日租套房 課營業用房屋稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

進入後疫情時代，觀光旅遊轉趨熱絡，台中市地方稅務局提醒，以日或周計價，供短期住宿服務的房屋，無論自有或承租，皆應按營業用稅率課徵房屋稅

租屋市場在疫情期間深受影響，進入後疫情時代後，有民眾將長期出租的套房改為日租型，提供給國內旅遊的短租客使用；同時有一群長期旅外的民眾在疫情結束後再度出境，也將國內居所改為日租型短租，賺取租金貼補。

台中地方稅務局表示，日租套房是以日租或周租方式，提供旅遊、商務、出差等不特定人士休息或居住，並收取費用，性質上與旅館業相同，屬經營旅館業務，提供該服務的房屋，應依營業用稅率課徵房屋稅。

房屋稅 疫情 觀光

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地價稅、契稅跟土地增值稅 都市更新對於所有權人的「稅賦」減免及獎勵規定有哪些？

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