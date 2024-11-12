日租套房 課營業用房屋稅

進入後疫情時代，觀光旅遊轉趨熱絡，台中市地方稅務局提醒，以日或周計價，供短期住宿服務的房屋，無論自有或承租，皆應按營業用稅率課徵房屋稅。

租屋市場在疫情期間深受影響，進入後疫情時代後，有民眾將長期出租的套房改為日租型，提供給國內旅遊的短租客使用；同時有一群長期旅外的民眾在疫情結束後再度出境，也將國內居所改為日租型短租，賺取租金貼補。

台中地方稅務局表示，日租套房是以日租或周租方式，提供旅遊、商務、出差等不特定人士休息或居住，並收取費用，性質上與旅館業相同，屬經營旅館業務，提供該服務的房屋，應依營業用稅率課徵房屋稅。