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累虧未補 不得捐政治獻金

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
新台幣。 聯合報系資料照
新台幣。 聯合報系資料照

企業對政黨、政治團體及擬參選人捐贈的政治獻金，可在申報所得稅時，作為當年度費用或損失。財政部高雄國稅局昨（11）日提醒，營利事業若有累積虧損尚未依規定彌補者，不得捐贈政治獻金。

不少營利事業藉由捐贈政治獻金來對政黨、政治團體及擬參選人表達支持，捐款金額也會在申報營所稅時列為費用或損失。

依《政治獻金法》與《營利事業所得稅查核準則》規定，營利事業對政黨、政治團體及擬參選人之捐贈，可在申報營所稅時，作為當年度費用或損失，可減除金額不可超過所得額10％，且其總額不得超過50萬元。

國稅局提醒，依政治獻金法規定，營利事業前一年度財報有累積虧損尚未依規定彌補者，不得捐政治獻金。

舉例來說，甲公司2023年對某政黨捐贈政治獻金20萬元，並列報捐贈費用，但國稅局查到，甲公司2022年有累積虧損100萬元且尚未彌補，符合不得捐贈政治獻金的條件，因此依規定剔除捐贈費用20萬元。

國稅局提醒，營利事業若有政治獻金捐贈，應留意前一年度資產負債表累積盈虧項目，若有累積虧損則不得列報為捐贈費用。

除了營利事業，個人若有捐贈政治獻金，也可申報綜所稅的捐贈扣除額，不過也同樣受到政治獻金法規範。依規定，個人對政黨、政治團體及參選人的捐贈，每一申報戶可扣除總額，不得超過當年度申報的綜合所得總額的20%，捐贈總額則不得超過20萬；如是對同一擬參選人之捐贈，每年捐贈總額不得超過10萬元。

國稅局提醒，納稅人申報政治獻金相關費用或扣除額，應留意限額及相關規定，以免遭剔除補稅。

國稅局 所得稅 政治獻金

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