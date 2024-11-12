川普2.0 牽動台商稅務布局

川普2.0時代來了，美國共和黨總統當選人川普重返白宮，專家認為，川普將延續上一任期的減稅政策，包括降低公司稅率、對進口商品課徵高昂關稅，台商須評估可能的新關稅影響、供應鏈調整及美國國會動態。

勤業眾信國際租稅業務負責人暨資深會計師徐有德表示，預期川普將延續上一任期推行的減稅政策，包括降低21%公司稅率至20%，甚至有條件或全面降至15%，以及對進口商品全面課徵10%至20%關稅，且共和黨也支持額外減稅政策及實施更嚴格關稅制度。

川普當選對稅務政策影響

徐有德指出，在美國現有體制下，課徵關稅權力基本上已由國會授權總統執行，代表川普未來在推行新關稅政策難度降低，但是否迎來新關稅上路及各國是否採取報復措施，值得關注。

資誠聯合會計師事務所認為，2025年底日落的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act，簡稱TCJA）有望成為永久有效法案，包含現行的37%之個人所得稅率、1,300萬的個人終身遺贈免稅額、21%的公司所得稅率等都在內；也提出在美生產產品的公司所得稅率調降為15%、恢復100%獎勵性折舊等政策。

安永國際及併購重組稅務諮詢服務暨執業會計師周黎芳指出，雖川普當選，法案通過和租稅協定談判時程較不可預期，但因川普傾向維持甚至調降所得稅率，對於台商美國子公司營利及盈餘匯回整體有效稅率，且關稅增加更是調整供應鏈最直接的因素，需留意供應鏈調整。

KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫建議，因應可能的關稅調整進而增加成本，台商也需考量關稅調整將造成進出口應稅成本變動，事前應做好稅務風險評估分析。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，川普所提的稅務政策是否能完全推行，及稅務改革法案能否順利通過參、眾兩院的表決，仍然存在變數。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總經理廖月波說，川普政見以減稅和增加關稅稅率以刺激美國國內生產和經濟成長，對台灣企業而言，有機會帶來更低的稅負和更具吸引力的投資環境。