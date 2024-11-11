新聞中的法律／金融業務 釐清適用營業稅率

財政部長莊翠雲表態，未規劃調整金融業營業稅率。在營業稅率維持不變下，共分為1％、2％、5％三種稅率，提醒業者經營各項金融業務，應留意所適用的稅率。

台灣現行稅法，金融業的營業稅率按銷售額類型分為四種，包括「銀行、保險本業5%」、「銀行、保險本業外之其他專屬本業2%」、「再保費收入1%」及「非專屬本業5%」，亦即，金融業務適用的營業稅率分為三種。

財政部表態不調整金融業營業稅率後，業者判斷適用稅率，回歸現行營業稅法規定。不過實務上，隨著金融業務愈來愈多元，也可能產生適用稅率難以釐清的問題，若產生疑義，就仰賴財政部、國稅局進一步釐清並解釋。

財政部近年都有陸續參考實務經驗，透過解釋令釐清各種金融業務適用的營業稅率。例如針對期貨業、證券業經金管會許可發行的出版品銷售額、銀行業投資國庫券收入等課稅規定。

近年金融銀保本業營業稅是否調降的討論，是始於金融營業稅部分撥入「金融業特別準備金」的相關條款，將於今年底屆滿。業者向金管會、財政部提出訴求，主張銀行保險不像一般行業採加值概念。

一般行業有所謂的進項稅額與銷項稅額可互抵，就是只就中間加值的部分負擔營業稅；銀行保險跟其他金融業都是採總額，亦即100元的利息收入，不去考慮利息支出等成本，就總額同樣依5％計算課徵營業稅，對銀行保險業來說相對負擔較重。

回顧金融業適用現行營業稅第11條修正歷史，台灣在1986年實施加值型營業稅時，考量銀行業、保險業性質特殊，不宜按進銷差額課徵營業稅，維持舊制按銷售總額課稅並適用舊稅率5％；1999年，認為前述行業進項稅額不能扣抵，營業稅負擔相較國內其他行業偏重，為配合發展我國成為亞太金融中心，順應其他國家趨勢，將銀行保險業等本業銷售額調降為2％，調降的3%用於沖銷逾期債權或提列備抵呆帳。

後來隨著金融業發展，財政部2014年評估銀行業及保險業之體質已獲改善，為健全國家財政將「銀行、保險本業」銷售額適用稅率，除再保費收入仍維持1%稅率外，其餘由2%恢復至5%。

回到稅制上，銀行保險業與其他加值型一樣課徵5％，的確營業成本比較重，業者訴求，在業務考量、參照國際間趨勢，希望調整給予較低營業稅，如此對業者而言，一定可得到資金上的舒緩，能將資金做其他彈性運用，例如資本適足率、未來金融法規監理的要求等。

不過財政部、金管會經過溝通已達成共識不調整稅率，政府目前態度明確，因此，金融業可定期檢視所經營業務的營業稅負擔，是否與法令規定相符；相關政府部門也可能可視未來金融業整體環境發展，再來重新思考現行作法是否符合時宜。

（資誠金融產業稅務服務會計師胡友貞口述，記者胡順惠整理）