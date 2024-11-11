不實發票抵稅 重罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
發票示意圖。 聯合報系資料照
發票示意圖。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局表示，營業人購買貨物或勞務，若取得的統一發票非實際交易對象所開立，卻充當進項憑證申報扣抵銷項稅額者，一旦國稅局查獲，除追繳營業稅，也將依法從重處罰。

高雄國稅局提醒，營業人若因一時不察，取得非實際交易對象發票並申報扣抵銷項稅額，應配合查核指出實際交易對象，如經查證確有進貨、憑證確實由實際銷貨營業人交付，且實際銷貨營業人已依法處罰者，誤用發票的營業人可免罰。

國稅局舉例，甲公司以乙公司開立的100萬元發票，作為進項憑證申報扣抵銷項稅額，但國稅局查獲乙公司開立不實發票、甲公司涉嫌虛報進項5萬元。

由於甲公司金流、物流、交易資訊及帳簿憑證保存完備，主張實際銷貨人為A君，經查證確實為A君提供乙公司發票給甲公司申報扣抵銷項稅額，且A君承認後補稅處罰，甲公司則因有進貨事實，經核定補徵營業稅5萬元獲免罰。

國稅局 營業稅 統一發票

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