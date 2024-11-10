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房市量縮 牽動稅收

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
9月主要稅目稅收 圖／經濟日報提供
9月主要稅目稅收 圖／經濟日報提供

財政部將於12日公布10月全國賦稅收入。回顧9月稅收，台股9月上下旬兩樣情，上市櫃日均成交量雖較去年同期放大，但已是連二月減，9月證交稅實徵204億元，為歷年同月新高、年增29.8％，來到連續17個月雙位數成長。

台股9月先後受到美國、日本政經因素影響而上下大幅波動，從集中及櫃買市場的股票成交值來觀察，財政部分析，會議（9月18日）之前，市場觀望氣氛濃厚，大多呈現盤整量縮，日均成交值為3,787億元。

8月銀行放款趨於緊縮，央行推出第七波房市管控措施、影響交易量能，也觀察到六都移轉棟數量能已是連續二個月月減；8月新青安貸款的撥貸件數與金額也雙雙月減，分別27.8％、27.3％，但年增幅仍為1.2倍、1.7倍。

不過，從第3季商用不動產與土地交易金額來看，建商持續購地，讓土地市場買氣增溫，帶動9月土增稅、契稅、個人房地合一稅等稅目較去年同期續增，但房貸放款緊縮影響漸漸浮現，各稅目已出現月減。

台股 新青安 證交稅

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