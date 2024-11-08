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調查局查抽獎爭議 國稅局繪圖比賽暫緩公布得獎名單

中央社／ 台北8日電

財政部雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動發生重複中獎惹議，調查局立案調查中。此活動的另一環節AI繪圖人氣王比賽，作品按讚數前5名者可獲超商禮券，官員表示，得獎名單將暫緩公告，與委外廠商的合約也暫緩執行，待調查局調查結果出爐後，另行公告。

財政部與台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動舉辦抽獎，有4人重複中大獎引發爭議。

「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動除了抽獎，還包含AI繪圖人氣王比賽，根據比賽規則，在臉書（Facebook）上傳作品按讚數排名前5名，可獲得超商實體禮券600元。不過，由於抽獎爭議，整個「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，已移請法務部調查局立案調查。

官員表示，AI繪圖人氣王比賽不是抽獎，而是在臉書活動貼文留言區上傳作品後，按讚數排名前5名，可獲超商禮券，這部分得獎名單之所以暫緩公布，是因為全案目前尚由調查局調查中，台北國稅局與委外廠商的合約暫緩執行。抽獎活動4名重複中獎人的獎品也暫緩發放，待檢調查局調查結果出爐，會一併處理。

針對抽獎重複中獎部分，根據財政部行政調查結果，沒有發現明顯的資安攻擊或篡改現象，也並無人為操作內定，但承辦廠商參酌活動目的，撰寫抽獎程式，卻不是採一般隨機抽獎方式的邏輯。

據調查，若是依據活動目的與一般隨機抽獎的邏輯，應為積極參加者享有「較多抽獎機會」，但每次抽獎機會均享「相同中獎機率」。反觀承辦廠商撰寫的抽獎程式，擅自調高積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會等，提高積極參與者的中獎率。

財政部指出，抽獎程式設計邏輯是否逾越活動目的的必要範圍，尚待司法調查確認。

調查局 財政部 雲端

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