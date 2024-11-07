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搬開控股公司租稅路障 國發會促鬆綁產創條例
為產業控股公司搬開租稅路障，國發會將建議經濟部修正《產業創新條例》，向財政部爭取租稅優惠，符合一定條件下，透過換股、重組等方式籌組產業控股公司，可緩課基本稅額（最低稅負），希望鼓勵產業加速組成控股公司，一起打國際盃。
行政院會昨（7）日通過中小微企業多元振興發展計畫，經濟部表示將鼓勵中小微企業籌組產業控股公司。
經濟部次長何晉滄表示，產業控股公司主要是國發會所提構想，希望將台灣製造業優勢產業，像是工具機等產業組成控股公司，並希望在產創條例提供租稅優惠，產發署正在評估。
國發會表示，為產業控股公司爭取產創條例租稅優惠，是希望搬開租稅路障。據了解，這段期間國發會接觸工具機、旅宿業者，產業界對於籌組產業控股公司皆有高度興趣，然而目前卡在租稅問題。
台灣設有最低稅負制，透過股份轉換等方式籌組控股公司，雖停徵證所稅，但仍須申報最低稅負，業界估算籌組控股公司還沒真正運作，就得先繳10億元左右稅負，令不少業者卻步。
國發會建議，修正產創條例，符合一定條件，產業控股公司可暫時不課最低稅負，待未來實際賺錢再課稅，亦即緩課、非免稅。
據了解，國發會將向財政部強調，第一，鬆綁稅負促進經濟發展，反而可擴大稅基；第二，中小企業是台灣的骨幹，必須設法改善環境，打國際盃；第三，強調這是緩課、並非完全免稅。希望說服財政部同意。
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