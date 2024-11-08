重購退稅 須符合自住要件
彰化縣地方稅務局提醒，地主申請重購退還土地增值稅者，土地必須符合自住要件，自用住宅用地是指土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記，且無出租或供營業用。
稅務局表示，重購自用住宅用地核定退還土增稅後，要自登記日起算五年列為管制期。
稅務局解釋，列管期除非因子女就學需要、因公務派駐國外或土地所有權人死亡等原因，導致新購地沒有戶籍，可免追繳原退還稅款外，其他只要戶籍遷出造成空戶，或再行移轉或供出租、營業使用等未符自用住宅用地情形，均會被追繳原已退還的土增稅。
稅務局舉例，有民眾在2023年3月15日重購自用住宅用地並辦完移轉登記，申請依自用住宅用地重購退稅經核准後，於2024年4月3日又將該重購地全部出租，因在五年內未作自用住宅使用，稅務局查獲後即發單追繳原退稅。
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