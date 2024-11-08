土地移轉 應重新申請優稅

桃園市地方稅務局表示，土地經移轉後，即使住宅使用情形並無改變，因地價稅納稅人已變更為新的所有權人，新所有權人仍須重新提出申請，經稽徵機關核准後，才能適用自用住宅優惠稅率。

陳太太今年因配偶贈與取得住宅土地，繳稅時發現地價稅額比去年高出不少，查了才發現原先登記在配偶名下的土地適用自住稅率，但改成登記在自己名下後，居然變回一般稅率課地價稅。

桃園市稅務局解釋，雖然住宅使用情形並未改變，但因為土地移轉後，地價稅的納稅人有所更動，新的所有權人就必須重新提出自用稅率申請，經稽徵機關核准才能適用。

稅務局說明，自用住宅用地是指地上房屋為土地所有權人、配偶或直系親屬所有，並供土地所有權人或其配偶、直系親屬在該土地辦完戶籍登記，且無出租或供營業用住宅土地。