繼承預售屋 可申請轉賣

《平均地權條例》修法後禁止轉售預售屋，不過設有排除條款，其中一項是預售屋買受人死亡，繼承人仍可轉售。內政部近日發布解釋令說明，無論繼承時，預售屋是否已辦完契約名義人變更，都不影響權益，仍可轉售繼承的預售屋。

內政部之所以會發布這項解釋令，主因近期有民眾反映，家人在買完預售屋後死亡，不過繼承人已辦完契約名義人變更，才發現無法負擔每月房貸，此時是否可將契約再轉售他人？

內政部對此表示，無論契約是否變更於名下，繼承人都能檢附證明文件向地方政府申請，通過後即可將預售屋買賣契約讓與或轉售給第三人。

為遏止預售屋投機炒作，去年7月修正施行的平均地權條例規定，預售屋買賣契約的買方，在簽訂契約後，原則不可將契約讓與或轉售給第三人。

不過為避免傷及無辜，內政部設計排除條款，如果是轉讓給配偶、直系、二親等內旁系血親，或符合內政部公告的六種「可讓與或轉售情形」，就能排除限制，仍可轉售預售屋。

其中一種可轉售情形為買受人簽約繳款後死亡，繼承人可讓與或轉售該預售屋買賣契約，內政部官員解釋，在一般實務上多認為，這是指買受人死亡後，由繼承人在尚未辦理契約名義人變更前，向縣市政府申請核准將契約讓與或轉售第三人。

內政部最新解釋則認為，這項排除條款與是否辦理契約名義人變更無關，即使已變更，仍可適用轉賣規定。

內政部表示，繼承人可檢附繼承證明文件，向縣市政府申請將預售屋買賣契約讓與或轉售給第三人，以解決民眾繼承後無法繼續負擔繳款或申貸等疑問。