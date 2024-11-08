外企申請淨利率、貢獻度 節稅

全球貿易盛行，國內公司若與境外公司做生意，財政部高雄國稅局提醒，在取得收入前，雙方皆可向國稅局申請核定「淨利率及貢獻度」，取得核定後就能按核定所得額扣繳稅款，降低繳稅負擔。

外國營利事業在我國境內沒有固定營業場所、營業代理人，但因為跟我國公司合作，取得的勞務報酬或營業利潤，仍認定為我國來源所得，就須依規申報所得額，依規定扣繳稅款。

申請「淨利率及貢獻度」注意事項

高雄國稅局表示，為降低雙方退稅作業流程，並減輕國外公司溢繳稅款造成資金壓力，可在交付款項前，檢附相關合約、營業內容及境內外交易流程說明等文件，向國稅局申請核定適用淨利率及境內利潤貢獻程度（簡稱淨利率及貢獻度），依此計算所得額。

國稅局官員表示，雙方都可申請淨利率及貢獻度，不過實務上，因為國外公司來台申辦較為麻煩，通常都會委託給國內公司辦理，也要看合約當時簽訂內容而定。

國稅局舉例，外國營利事業A公司與國內營利事業甲公司簽訂機械設備維修及安裝服務合約，雙方約定合約價款100萬元，A公司在取得收入前向國稅局申請核定適用淨利率及貢獻度。

國稅局審核合約等證明文件後，確認A公司取得的收入確實屬於勞務報酬性質，且由A公司派員到甲公司提供勞務，勞務提供全部在中華民國境內完成，核定該行業適用淨利率10%，因非屬電子勞務，境內貢獻度都以100%計算所得額。

國稅局試算，若甲公司沒有申請淨利率及貢獻度，應以100萬元直接乘上稅率20％，必須繳交稅款20萬元；申請通過後，則可依照核定的淨利率10%算出10萬元，再乘上扣繳率20%，扣繳稅額只剩2萬元，大幅降低繳稅壓力。

國稅局提醒，外國營利事業若欲申請核定淨利率及貢獻度，可在取得收入前，利用網站下載申請書表並檢附證明文件，向國稅局申請。