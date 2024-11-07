他賣盲盒公仔大賺700萬元 被國稅局抓到補稅52萬

宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，許多業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃，財政部北區國稅局提醒，以營利為目的，並利用網路銷售進口貨物的網路賣家，經核定為統一發票營業人，應開立全額應稅發票並繳交營業稅。

人氣公仔各種療癒周邊商品買氣持續上升且價格水漲船高，業者若從境外購入公仔，並透過實體店面或網路平臺進行銷售，若是以營利為目的，透過進、銷貨方式以網路販賣，且符合須開統一發票營業人資格，就應該開立全額發票。

北區國稅局說明，近期查獲營業人為使用統一發票營業人，從2022年起透過電商平臺銷售日本動漫周邊商品及公仔，卻未依規定開立統一發票及報繳營業稅，經稽徵機關查獲短漏報銷售額700萬餘元。

國稅局表示，該營業人被查獲不法後，除補徵營業稅額35萬餘元，並依營業稅法第51條及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重裁處罰鍰17萬餘元，連補帶罰一共要繳52萬元。