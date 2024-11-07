他賣盲盒公仔大賺700萬元 被國稅局抓到補稅52萬
宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，許多業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃，財政部北區國稅局提醒，以營利為目的，並利用網路銷售進口貨物的網路賣家，經核定為統一發票營業人，應開立全額應稅發票並繳交營業稅。
人氣公仔各種療癒周邊商品買氣持續上升且價格水漲船高，業者若從境外購入公仔，並透過實體店面或網路平臺進行銷售，若是以營利為目的，透過進、銷貨方式以網路販賣，且符合須開統一發票營業人資格，就應該開立全額發票。
北區國稅局說明，近期查獲營業人為使用統一發票營業人，從2022年起透過電商平臺銷售日本動漫周邊商品及公仔，卻未依規定開立統一發票及報繳營業稅，經稽徵機關查獲短漏報銷售額700萬餘元。
國稅局表示，該營業人被查獲不法後，除補徵營業稅額35萬餘元，並依營業稅法第51條及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重裁處罰鍰17萬餘元，連補帶罰一共要繳52萬元。
國稅局提醒，營業人銷售貨物應開立統一發票，如有漏開統一發票情形，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，可適用稅捐稽徵法規定，免予處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言