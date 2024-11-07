快訊

逆風下注川普勝選！神秘人進帳近16億 精準預測原因曝光

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

行動電源帶出國不知違反航空公司「1規定」險被沒收 網噴：不是常識嗎？

他賣盲盒公仔大賺700萬元 被國稅局抓到補稅52萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，許多業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃。（取材自微博）
宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，許多業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃。（取材自微博）

宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，許多業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃，財政部北區國稅局提醒，以營利為目的，並利用網路銷售進口貨物的網路賣家，經核定為統一發票營業人，應開立全額應稅發票並繳交營業稅

人氣公仔各種療癒周邊商品買氣持續上升且價格水漲船高，業者若從境外購入公仔，並透過實體店面或網路平臺進行銷售，若是以營利為目的，透過進、銷貨方式以網路販賣，且符合須開統一發票營業人資格，就應該開立全額發票。

北區國稅局說明，近期查獲營業人為使用統一發票營業人，從2022年起透過電商平臺銷售日本動漫周邊商品及公仔，卻未依規定開立統一發票及報繳營業稅，經稽徵機關查獲短漏報銷售額700萬餘元。

國稅局表示，該營業人被查獲不法後，除補徵營業稅額35萬餘元，並依營業稅法第51條及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重裁處罰鍰17萬餘元，連補帶罰一共要繳52萬元。

國稅局提醒，營業人銷售貨物應開立統一發票，如有漏開統一發票情形，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，可適用稅捐稽徵法規定，免予處罰。

就算僅在網路上販售，若未依規定開立發票繳稅，仍會被抓包。圖／聯合報系資料照片
就算僅在網路上販售，若未依規定開立發票繳稅，仍會被抓包。圖／聯合報系資料照片

國稅局 營業稅 統一發票

延伸閱讀

承包工程開發票 留意價款

變賣抵押品 別漏報銷售額

公司遇解散、合併 決清算申報有時限

雲端發票重複中獎爭議延燒 財政部：交給國稅局調查近日有答案

相關新聞

他賣盲盒公仔大賺700萬元 被國稅局抓到補稅52萬

宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，許多業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃，財政部北區國稅局提醒，以營...

財部：抽獎程式設計 交司法調查

財政部舉辦雲端發票抽獎引發內定爭議，財政部次長李慶華昨天表示，財政部行政調查過程發現一些小問題，承辦廠商在撰寫抽獎程式時...

中小微企業租稅優惠 政院7日拍板

行政院會預計今天拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，提供卅人以下企業優惠貸款，也給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課...

明年繼承、贈與 可享減稅好康

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ），由於過去一年ＣＰＩ累計漲幅已達到遺產及贈與稅課稅級距調整門檻，初步估算贈與...

遺贈稅課稅級距 明年調升

主計總處昨（6）日公布10月消費者物價指數，據此計算，物價漲幅已達標，明年遺產稅、贈與稅課稅級距可望調升，初估適用最低稅...

研發人員薪資抵扣 兩重點

財政部高雄國稅局表示，公司申請適用《產業創新條例》研發投資抵減優惠時，最常發生研發人員資格不符、導致其薪資無法列報抵減，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。