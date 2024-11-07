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中小微企業租稅優惠 政院7日拍板

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

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行政院會預計今天拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，提供卅人以下企業優惠貸款，也給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等四類租稅優惠，施行期間至二○三三年底，幫員工加薪的中小企業還能獲保證融資額度

根據去年底統計，全台共有一百六十三點四萬家中小微企業，占整體家數百分之九十八點九。行政院長卓榮泰日前宣示，傳統產業、中小微企業是台灣經濟發展最穩定的力量，須持續升級、轉型，台灣經濟才能持續發展。

據了解，經濟部將針對卅人以下中小微企業推出「數位轉型協助方案」，補助單一企業十萬元，受惠員工估達卅萬人。另推出中小微企業「企業優惠貸款」，除額外提供保證額度外，貸款金額在兩百五十萬元以內，補貼利率百分之一點五，補貼期間半年，額度一百萬元以下保證成數一律十成，超過一百萬元亦有最低九成。

為鼓勵企業為員工加薪，並持續投入創新研發，未來將依「中小企業發展條例」給予四種租稅優惠，包括研發投資抵減增訂有限合夥對象，延長智慧財產權作價入股緩課措施十年，增雇六十五歲以上員工薪資得自營利事業所得額減除，減除率提高至百分之兩百；員工加薪減除率由提高至百分之一百七十五。

此外，為員工加薪的中小企業，政府額外提供三千五百萬元保證融資額度。

經濟發展 行政院 額度

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