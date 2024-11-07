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明年繼承、贈與 可享減稅好康

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

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主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ），由於過去一年ＣＰＩ累計漲幅已達到遺產及贈與稅課稅級距調整門檻，初步估算贈與稅百分十的課稅級距，將從兩千五百萬調高到二八一一萬元；遺產稅百分之十的課稅級距，則從五千萬調高到五六二一萬元。

會計師表示，明年的繼承或贈與案件，都可以享受到減稅好康。不過，課稅級距的調整，受惠的多為高資產人士，一般市井小民比較無感。

依照往例，財政部會在年底前公告實際調整情況。安永聯合會計師事務所稅務服務部會計師楊建華說，依法ＣＰＩ指數較上次調整的指數累計漲幅達百分之十，次年起相關免稅額、課稅級距、扣除額等將相對調高，其中遺贈稅的扣除額及免稅額分別在一一三年及一一一年調整。

由於課稅級距上次調整是一○六年，根據主計總處昨天公布的最新ＣＰＩ，去年十一月至今年十月ＣＰＩ增幅和一○六年相比，累計增幅達百分之十二點四二，已超過百分之十的調整門檻。

楊建華指出，以贈與稅為例，調整前兩千五百萬元以下均適用百分之十稅率，超過則適用百分之十五的稅率。調整後若為二八一一萬元，就可以節省贈與稅，（二八一一萬–二五○○萬）×百分之五＝十五點五五萬元。

初步推估，明年的繼承案件，適用遺產稅百分之十稅率的門檻，可望調高至五六二一萬元以下；適用百分之十五稅率的門檻，調升到超過五六二一萬至一億一二四三萬元；適用百分之廿最高稅率，調高到超過一億一二四三萬元。贈與稅方面，適用百分之十稅率的門檻，贈與淨額初估調高至二八一一萬元以下；百分之十五稅率則調至二八一一萬至五六二一萬元；百分之廿稅率為五六二一萬元以上。

會計師 遺產 門檻

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