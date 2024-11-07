遺贈稅課稅級距 明年調升

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主計總處昨（6）日公布10月消費者物價指數，據此計算，物價漲幅已達標，明年遺產稅、贈與稅課稅級距可望調升，初估適用最低稅率10%的金額將分別調高至5,621萬元以下、2,811萬元以下，高資產族群可望享受節稅利多。

財政部表示，結果仍待精算才會確定，依規定會在年底前公告、明年元旦起適用。

現行遺產稅課稅級距，遺產淨額5,000萬元以下者、課徵10％最低稅率；超過5,000萬元、1億元以下部分，稅率15％；超過1億元部分，稅率20％。

依目前物價指數漲幅12.426％推算，2025年調整後，適用10％最低稅率的金額將增至約5,621萬元；超過5,621萬元、1億1,243萬元以下部分，稅率15％；超過1億1,243萬元部分，稅率20％。

贈與稅級距同樣依物價漲幅推估，適用10%稅率的級距調升至2,811萬元以下；適用15%稅率調升至超過2,811萬元、5,621萬元以下部分；適用稅率20％者調升至超過5,621萬元部分。