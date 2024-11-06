財部：重複中獎者最高捐發票500張 高於平均3張

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「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動發生4人重複中大獎爭議。財政部表示，活動設計上，捐贈雲端發票可增加換抽獎機會的次數；國稅局統計，重複中大獎的4人在活動期間、即113年6月6日至9月30日，每人累計所捐發票張數落在350至500張之間，遠高於一般參與者的平均3張。

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，且為增加民眾對雲端發票及兌獎APP的黏著度，此活動沒有限制只能中獎1次。

網友比對各期中獎名單，發現前2期中了iPhone、iPad等主要大獎的民眾，在第3期再次中大獎，引發爭議。

根據今天出爐的財政部行政調查結果，沒有發現明顯的資安攻擊或篡改現象，此活動也並無人為操作，重複中大獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，且不是公務員；同時，此4人應無小額洗發票、載具歸戶異常等情形，均符合活動抽獎條件。

財政部說明，這次活動遊戲規則設計上，讓民眾可透過多種方式獲得抽獎機會，比如透過財政部統一發票兌獎APP或財政部電子發票整合服務平台兌領中獎發票，即可參加抽獎，兌領發票張數愈多，抽獎機會就愈多。儲存10張雲端發票，即可獲得1次抽獎機會，存愈多發票，抽獎機會也愈多（每期限5次）。

同時，根據規則，捐贈3張雲端發票，可抽點數紅包，點數累計達50點時，則可以換1次抽獎機會，或是兌換電子禮券。

根據台北國稅局統計，重複中大獎的4人在活動期間、即113年6月6日至9月30日，每人累計所捐發票張數落在350至500張之間，遠高於一般參與者的平均3張。

財政部表示，承辦廠商雖參酌增加黏著度等活動目的，撰寫抽獎程式，卻不是採一般隨機抽獎方式的邏輯。若是依據活動目的與一般隨機抽獎的邏輯，應為積極參加者享有「較多抽獎機會」，但每次抽獎機會均享「相同中獎機率」。反觀承辦廠商撰寫的抽獎程式，調高了積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會等，希望提高積極參與者的中獎率。

財政部指出，在此抽獎程式下，每個參與者都可努力參與活動，取得排序在前以提高中獎機會，主辦機關無法操控參與人的排名，但抽獎程式設計邏輯是否逾越活動目的之必要範圍，尚待司法調查確認。

此外，財政部指出，此活動雖有9萬多人參加，但所有參與者中，並非每一位民眾都有參加抽獎，有些人是將點數兌換成電子禮券。

財政部表示，3期抽獎活動中，第1期有1萬2824人參與，人次達3萬6264人次；第2期有2萬3945人參與，人次達12萬1445人次；第3期2萬5578人參加，人次達13萬6088人次。

財政部行政調查由主辦機關台北國稅局主查，調查過程中財政部賦稅署、財政資訊中心、政風處、統計處協助；財政部考量行政調查或有不足，已移請法務部調查局立案調查。