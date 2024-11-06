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變賣抵押品 別漏報銷售額

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

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財政部北區國稅局提醒，債權人自行拍賣或變賣債務人的抵押物，債權人及債務人如都屬於使用統一發票的營業人，雙方都須開立統一發票，千萬別漏報銷售額，如有漏開、漏報，除了可能面臨補稅，也可能被國稅局按所漏稅額裁處罰鍰。

財政部曾在2010年7月19日發布解釋函令指出，當債權人為保全債權，自行拍賣或變賣債務人依《動產擔保交易法》規定設定動產的抵押物，或設定動產質權的質押物，債權人及債務人若都是使用統一發票的營業人，均應開立發票。

北區國稅局舉例，債務人甲公司因借款，將所有機器設備設定動產擔保抵押權給債權人乙公司，後來因未依約清償借款，乙公司依動產擔保交易法拍賣售出抵押物給丙公司，拍定價格為3,000萬元。

國稅局指出，乙公司隨即開出3,000萬元統一發票給丙公司，在還沒收到丙公司支付的價金前，通知甲公司也要記得開立3,000萬元統一發票給乙公司，但甲公司遲遲未開立。

國稅局隨後認定甲公司短漏開統一發票並漏報銷售額，依營業稅法規定，要求甲公司補稅142萬餘元，還須按所漏稅額裁處罰鍰。

國稅局提醒，非經由法院拍賣抵押物或質押物，債權人自行拍賣或變賣，除應注意開立統一發票，也要通知債務人開立銷售憑證交付作為進項憑證。

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