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財劃法初審 全數條文保留

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

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立法院財政委員會昨（6）日審查《財政收支劃分法》修法，國民黨團「一級甲動」，財委會召委、國民黨立委陳玉珍在開會後三分鐘，宣布財劃法全數條文保留送出委員會後即宣布散會。

財政部長莊翠雲表示，財劃法修正攸關國家整體長遠發展，應該要廣納各界意見，不能倉促修法；財政部昨日也透過新聞稿表示，昨日會議未經實質討論，即逕行送出委員會，財政部表達遺憾。

財劃法已逾25年未修正，目前在立法院財委會併案審查的修正草案共22案，但尚無行政院版。財政部日前也二度邀集地方政府研討相關指標，逐步凝聚共識。

財委會召委陳玉珍本周接連安排財劃法審查，原預計昨日邀請中央各部會、地方財政首長列席財委會，讓各界充分討論，但昨日國民黨團甲級動員、包圍主席台，藍綠立委爆發衝突，陳玉珍在國民黨立委包圍下宣布進入逐條討論，並快速宣讀條文，財劃法在未獲修法共識下，全數保留送出委員會，並在開會三分鐘後宣布散會。

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