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承包工程開發票 留意價款

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
營造業、建築業者承包工程時應注意，應依工程合約所載每期應收價款時開立統一發票。示意圖。 聯合報系資料庫
營造業、建築業者承包工程時應注意，應依工程合約所載每期應收價款時開立統一發票。示意圖。 聯合報系資料庫

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財政部台北國稅局提醒，營造業、建築業者承包工程時應注意，應依工程合約所載每期應收價款時開立統一發票；此外若因包商延誤或違約，業主直接從尾款扣除賠償金，包商仍要依原始金額開發票，不能從發票金額中扣除。

台北國稅局解釋，承包土木建築、建築物油漆粉刷等工程，用自備材料或由業主提供材料施工者營業，包括營造業、建築業、土木包作業等，在稅法上就稱為「包作業營業人」。

國稅局指出，依據《加值型及非加值型營業稅法》中的「營業人開立銷售憑證時限表」規定，營業人應依工程合約所載每期應收價款時開立發票，不能因業主延遲支付、扣減罰款或不給付工程款，而延遲、短開或不開立統一發票。

國稅局舉例，甲公司承包乙公司營建工程，完工後甲公司還有工程合約尾款300萬元未請款，但因工程延宕逾期完工，雙方協議以工程尾款抵付逾期罰款100萬元。

國稅局說，由於依限開立發票與被處罰款分屬二件事，甲公司仍應就合約尾款金額300萬元，在約定應收款時開立統一發票交付乙公司並報繳營業稅，不能直接抵付差額，用200萬元開立統一發票。

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