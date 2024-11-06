研發人員薪資抵扣 兩重點

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財政部高雄國稅局表示，公司申請適用《產業創新條例》研發投資抵減優惠時，最常發生研發人員資格不符、導致其薪資無法列報抵減，提醒企業留意兩重點，一是研發人員必須是全職，二是若人員編制在非研發單位，應備妥證明文件。

為鼓勵產業積極投入研發，達到產業創新目的，公司若符合研發投資抵減辦法等規定，即可申請抵減應納營所稅額。

產創條例研發投資抵減規定

依產業創新條例第10條，只要公司或有限合夥事業近三年內無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大，從事創新的研發，且支出項目符合「公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法」（投資抵減辦法）規定，即可申報營所稅抵減。

至於抵減方式，公司要在申報期間提出申請，並在辦理營所稅結算申報時，選擇按支出金額15％抵減當年度應納營所稅，或按支出金額10％從當年度起三年內抵減各年度應納營所稅額，但所抵減稅額不能超過當年度應繳稅額30％。

不過高雄國稅局提醒，抵減辦法第5條中，「專門從事研究發展工作全職人員之薪資」支出項目，最容易出現認定爭議。首先，如果研發人員另有兼辦行政管理、市場調查、統計、主管等工作，非屬全職研發人員，其薪資支出就不能適用產創條例投資抵減，國稅局將會予以剔除並要求補稅。

其次，除委外研發及共同研發約定由國外公司、大專校院或研究機構執行部分者外，若是在台灣從事研究、卻未設置研究發展單位，就要提供文件證明，包括工作內容、工作時間紀錄等，供稅捐稽徵機關認定。

國稅局舉例，在查核甲公司2022年營所稅結算申報案件時，發現支出列報研發人員薪資，包括派至境外子公司、提供技術服務人員薪資，非在台灣從事研究發展工作，且工作內容以管理、監督製造為主，因此剔除該筆支出約2,000萬元，按申報抵減率15％計算，補徵營所稅額300萬餘元。

國稅局提醒，公司申請適用研發支出投資抵減租稅優惠，應留意相關費用或支出是否符合投抵辦法規定，以免遭調整補稅。