快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

聽新聞
0:00 / 0:00

明年遺贈稅級距調升機率高！會計師曝「這類人」影響大

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
遺贈稅課稅級距擬調高。情境示意圖。本報資料照片
遺贈稅課稅級距擬調高。情境示意圖。本報資料照片

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

行政院主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增率1.69％，安永聯合會計師事務所稅務服務部會計師楊建華分析，依照本次公布的物價指數，估2025年應會將贈與稅遺產稅的課稅級距金額調高，不過最終仍要依財政部公布結果為準。

楊建華表示，依照遺產贈與稅法的規定，消費者物價指數較上次調整的指數達10％，自次年起相關免稅額、課稅級距、扣除額等等，就會做相對的調高。

楊建華分析，課稅級距上次調整是2017年，當年10月CPI總指數為97.26，而今年10月最新CPI總指數則達108.73，因此預估明(2025)年應該會進行稅制上的調整。

楊建華用物價指數來推估，贈與稅10％的課稅級距，可能會從現行的2,500萬調高到2,811萬；遺產稅10％的課稅級距，也可能從現行的5,000萬調高到5,621萬，不過最後都要依財政部公布為主。

楊建華指出，若從2025年起發生的繼承或贈與案件，就可以使用調整後的課稅級距去計算遺產稅或贈與稅，以贈與稅為例，調整後若為2,811萬元，則在此之下的金額，均可使用10％的稅率計算贈與稅，代表比現行的2,500萬元增加311萬元適用10％，節省掉5％稅額，也就是省下15.55萬元。

楊建華說，不過課稅級距的調整，受惠的多為高資產人士，一般市井小民較為無感。

消費者物價指數 財政部 贈與稅 遺產稅

延伸閱讀

通膨降溫！10月CPI再降到1.69%、逾3年半最低 但外食及房租還在漲

反覆肚子痛又腹瀉、便祕 10人有1人患腸躁症

一圖看全球大型資產股年平均報酬率 南韓股票無敵手... 打趴英德美澳等國

房產留給小孩...該用繼承或贈與才能節稅？專家揭3方法：但建議別太早過戶

相關新聞

明年遺贈稅級距調升機率高！會計師曝「這類人」影響大

行政院主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增率1.69％，安永聯合會計師事務所稅務服務部會計師楊建華分析，依...

CPI累計漲幅12.42% 明年繼承及贈與可享受減稅好康

主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）為108.73，距離上次調整遺贈稅課稅門檻金額的累計CPI漲幅已達到12.42...

公司遇解散、合併 決清算申報有時限

營利事業若遇到解散、廢止、合併或轉讓等狀況，必須依規定辦理決清算申報。高雄國稅局提醒，收到主管機關核准發文日的次日起算4...

勞工皆須強制投保 職災保險有何保障？「5大給付」內容一次看

許多已領取勞保年金的退休民眾，可能會選擇再次投入職場，但由於領取勞保年金後，就無法再次投保勞保，因此也會少了許多應有的職災保障。對此，政府已強制規定...

我5項產品 擴大管制輸俄

外國智庫調查俄羅斯供應鏈，發現台灣是俄國工具機前五大供應來源，經濟部昨宣布擴大管制，增列三項纖維素相關產品，以及工具機零...

輸俄產品禁令 再增五項

為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，經濟部昨（5）日公告，增列三項纖維素相關產品，以及一項工具機零件、一項電動機馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。