明年遺贈稅級距調升機率高！會計師曝「這類人」影響大

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行政院主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增率1.69％，安永聯合會計師事務所稅務服務部會計師楊建華分析，依照本次公布的物價指數，估2025年應會將贈與稅、遺產稅的課稅級距金額調高，不過最終仍要依財政部公布結果為準。

楊建華表示，依照遺產贈與稅法的規定，消費者物價指數較上次調整的指數達10％，自次年起相關免稅額、課稅級距、扣除額等等，就會做相對的調高。

楊建華分析，課稅級距上次調整是2017年，當年10月CPI總指數為97.26，而今年10月最新CPI總指數則達108.73，因此預估明(2025)年應該會進行稅制上的調整。

楊建華用物價指數來推估，贈與稅10％的課稅級距，可能會從現行的2,500萬調高到2,811萬；遺產稅10％的課稅級距，也可能從現行的5,000萬調高到5,621萬，不過最後都要依財政部公布為主。

楊建華指出，若從2025年起發生的繼承或贈與案件，就可以使用調整後的課稅級距去計算遺產稅或贈與稅，以贈與稅為例，調整後若為2,811萬元，則在此之下的金額，均可使用10％的稅率計算贈與稅，代表比現行的2,500萬元增加311萬元適用10％，節省掉5％稅額，也就是省下15.55萬元。

楊建華說，不過課稅級距的調整，受惠的多為高資產人士，一般市井小民較為無感。