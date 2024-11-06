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CPI累計漲幅12.42% 明年繼承及贈與可享受減稅好康
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主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）為108.73，距離上次調整遺贈稅課稅門檻金額的累計CPI漲幅已達到12.42%，達到調整的10%門檻，明年的遺產稅、贈與稅課稅門檻可望調高。
若以調幅12.42%推估，現行遺產淨額5000萬元以下、贈與淨額2500萬元以下適用最低稅率10％，預估將調高至5621萬及2810萬元以下。財政部依照往例會在今年底公告實際調整情況，明年的繼承及贈與案件即可享受減稅好康。
現行遺產稅課稅級距，遺產淨額5000萬元以下、課徵10%最低稅率；超過5000萬元、1億元以下部分，稅率15%；超過1億元部分，稅率20%。贈與稅方面，贈與淨額2500萬元以下適用10%稅率；超過2500萬元、5000萬元以下部分，稅率15%；超過5000萬元部分，稅率20%。
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