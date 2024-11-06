減稅了！物價漲幅達標 明年遺贈稅級距將調升

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10月物價指數公布，明年遺贈稅課稅級距確定調升，初步估算，遺產稅、贈與稅適用最低稅率10％的金額分別調高至約5,621萬元以下、2,811萬元以下。但最終結果仍待財政部正式公布。

遺產稅、贈與稅課稅級距前次調整為2017年，截至今年10月，物價指數已上漲12.426％，已超過10％漲幅。也就是，明年發生的繼承及贈與案件，可望適用較高級距，將具有節稅效果。

現行遺產稅課稅級距，遺產淨額5,000萬元以下者、課徵10％最低稅率；超過5,000萬元、1億元以下部分，稅率15％；超過1億元部分，稅率20％。

依目前物價指數漲幅12.426％推算，2025年調整後，適用10％最低稅率的金額將從5,000萬元以下增至約5,621萬元；超過5,621萬元、1.12億元以下部分，稅率15％；超過1.12億元部分，稅率20％。

贈與稅方面，現行級距為贈與淨額2,500萬元以下適用10％稅率；超過2,500萬元、5,000萬元以下部分，稅率15％；超過5,000萬元部分，稅率20％。

同樣依物價累計漲幅估算，贈與稅級距將調整為，贈與淨額2,811萬元以下，適用最低稅率10％；超過2,811萬元、5,621萬元以下部分，稅率15％；超過5,621萬元部分，稅率20％。