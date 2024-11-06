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公司遇解散、合併 決清算申報有時限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
稅務示意圖。(本報系資料庫)
稅務示意圖。(本報系資料庫)

營利事業若遇到解散、廢止、合併或轉讓等狀況，必須依規定辦理決清算申報。高雄國稅局提醒，收到主管機關核准發文日的次日起算45日內，申報決算期間所得額，並在清算完結日起30日內，申報清算所得。

高雄國稅局舉例，甲公司2023年6月29日經股東會決議解散，並向主管機關申請解散登記，決算期間為年度開始日到解散日，也就是1月1日至6月29日；清算期間則是從轉讓日次日到清算完結日，就是6月30日至10月30日。

國稅局進一步解釋，決算申報期間則是要看主管機關核准解散文書的「發文日期」7月12日，所以從7月13日往後計算，45日內也就是8月26日前必須申報決算期間所得額；清算申報期間，則是清算完結日起算30日，假設甲公司10月30日清算完結，那就要在11月28日前申報完畢。

國稅局說明，依《所得稅法》規定，營利事業遇有解散、廢止、合併或轉讓等狀況時，應在主管機關核准發文日的次日起算，45日內申報決算期間所得額。

除了決算外，國稅局提醒，營利事業也須在實際辦理清算完結日起30日內，申報清算期間的清算所得，兩者申報時限有所不同，提醒營利事業申報前應多加留意。

另外，有些特殊情形則免辦理決、清算申報，國稅局舉例，像是合夥組織變更負責人或合夥人，營利事業主體如未因此而有解散、廢止、轉讓狀況；獨資組織改組為合夥組織；有限公司變更為股份有限公司或股份有限公司變更為有限公司；公司組織因合併、分割或破產而解散，但仍須辦理當期決算；教育、文化、公益、慈善機關或團體解散。

國稅局提醒，營利事業經決議解散後，若未依所得稅法規定期限內，申報當期決算所得額或清算所得者，稽徵機關將依查得資料，按同業利潤標準核定其所得額及應納稅額。

國稅局補充，依所得稅法規定，營利事業會計帳冊簿據完備，虧損及申報扣除年度均使用藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期申報者，可適用盈虧互抵規定，准予扣除經稽徵機關核定的前10年內各期虧損，適用於結算、決算及清算申報案件，不過一旦超過法定期限申報，則不得適用。

國稅局 所得稅

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